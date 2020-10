Sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa di San Lorenzo a Calizzano, si terrà il concerto "Piper's Night - Racconti di Cornamusa - Antichi suoni dell'aria - Musiche d'Irlanda - Francia e Nord Italia".

"Sarà un momento semplice, ma speciale in cui ritrovarci, condividere un momento e dire 'grazie' a chi si è reso disponibile e impegnato in questo periodo non ancora superato dell'emergenza pandemica da Covid 19" commenta il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.