Allerta meteo, Toti: "Il quadro generale è abbastanza complesso"

"Il quadro generale è abbastanza preoccupante, ci aspettiamo forti perturbazioni nelle prossime 16-18 ore".

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, durante la conferenza stampa sul punto della situazione allerta meteo, svoltasi nella Sala Trasparenza della Regione Liguria.

"Abbiamo già passato una notte di piogge fino ai 240 mm nell'entroterra del Tigullio, con modesti danni. Si segnala una frana a Casarza. ma la protezione civile sta già intervenendo. Contiamo che in serata questi danni siano recuperati.

Ci aspettiamo anche vento di burrasca con oltre 100 chilometri orari e le onde del mare in netta crescita nel corso della giornata: vorrei sottolineare che occorre grande prudenza".

Durante la conferenza stampa si è sottolineato come l'allerta rossa prevede i bacini medio-grandi, con la preoccupazione che riguarda la consistenza delle precipitazioni, come nella notte scorsa. Per come sono distribuite le precipitazioni, tra le 12 alle 24 di stanotte, attesi sul Ponente 120 mm di acqua. Nel genovese ne sono attesi decisamente di meno (circa 60 mm).