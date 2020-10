Cengio, via i lavori di riqualifica dell'edificio ex Inam, giardino Alzheimer e Palazzo Rosso

Sono iniziati da pochi giorni i lavori relativi alla seconda tranche del finanziamento complessivo di € 1.962.550,00, ottenuto dal comune di Cengio nel corso della precedente amministrazione, per il “recupero di edifici di proprietà pubblica e privata; realizzazione giardino Alzheimer; ristrutturazione edificio scolastico” nell’ambito del piano nazionale di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

"Dopo aver utilizzato i primi 225 mila euro per l’ampliamento e sistemazione della Scuola “G. Bertagna” di Cengio Genepro, i lavori riguardano ora la riqualifica dell’edificio dell’ex infermeria Inam: anche con un minore intervento da parte della Cooperarci, 231 mila euro saranno investiti per convertire la struttura, ora in disuso, in un centro di accoglienza per minori con situazioni di disagio familiare" spiegano dalla giunta Dotta.

"Partiranno a breve, per un totale di circa 120 mila euro, anche i lavori per la riqualificazione esterna di “Casa Scapoli” con la realizzazione del cosiddetto “Giardino Alzheimer”: un giardino piantumato a ridosso del fabbricato della Prestofresco Cengio per permettere ai degenti della casa di riposo di passare qualche ora all’aria aperta in tutta sicurezza".

"Infine, con determina 122 del 10/09/2020, sono stati affidati i lavori relativi al restyling di Palazzo Rosso per adeguarlo ad ospitare eventi sociali e culturali e per realizzare un centro sociale e una nuova sede della biblioteca della chimica - conclude - I lavori, affidati alla ditta De.Pa Restauri S.r.l. di Trani, inizieranno nelle prossime settimane e si protrarranno fino alla metà del 2021".