Rapporto annuale sulla criminalità: la provincia di Savona prima in Liguria per proporzione tra reati e numero di abitanti

È stato pubblicato dalla Regione il rapporto annuale su sicurezza e criminalità in Liguria, come di consueto redatto dal criminologo Stefano Padovano.

I dati e le riflessioni contenute tracciano un quadro che dimostra di andare oltre ai facili riduzionismi a cui il tema della criminalità urbane si presta. Con una scrittura scorrevole, in grado di captare elementi apparentemente nascosti della scena criminale ligure, e quindi anche della provincia savonese, la lettura di questa dodicesima edizione ha il pregio di stimolare riflessioni centrali a discapito di slogan ad impatto immediato. Stefano Padovano, che in qualità di criminologo dell’Università di Genova ne è il curatore da quindici anni, per quanto mobile anche oltreconfine, mantiene da sempre i piedi stabili nella sua Liguria.

Come afferma in modo drastico: “su questi temi non si effettuano buone ricerche se non si scende costantemente sul campo”, anche se con altrettanta amarezza è a constatare che: “se fino a dieci anni fa si poteva affermare che le buone ricerche favorivano la creazione di buone politiche, oggi le cose non stanno più così, e il fatto dolente è che con la sola parziale traduzione di ciò che emerge, si potrebbero raggiungere risultati importanti in termini di prevenzione, trattamento, e reinserimento sociale. Tre linee di azione che aprirebbero infinite altre direzioni di intervento, a cui si associa l’effetto del contenimento costi”.

Parole sante come direbbe qualcuno, ma che spesso rimangono sotto traccia, vanificando sforzi e impegni che la ricerca scientifica non si esime dal fornire. E questa edizione del rapporto ne è testimone, attraverso flash e inquadrature che sembrano fotografie istantanee.

Si pensi alla provincia savonese che, perdendo mediamente 2.000 abitanti all’anno, conta oggi soli 274.000 residenti. Un perimetro provinciale in cui i reati registrati se incrociati per valori assoluti sono secondi a quelli del genovesato, ma se comparati in proporzione agli abitanti sono i più alti della regione. Tra l’altro, la ricerca si muove sulla fase temporale dei quindici anni, in cui predomina un irrisorio numero degli omicidi e di quelli tentati da Varazze ad Andora, mentre a Savona diminuiscono del 20% i furti “in abitazione” e del 30% nella provincia. I furti “su automobili” rimangono stabili in città e diminuiscono del 30% negli altri Comuni savonesi. Affiora un aumento del 20% delle truffe, sia in città, sia in provincia, mentre in quest’ultima area geografica diminuiscono del 50% gli incendi.

A fronte di una sostanziale stabilità degli altri reati, anche quelli legati alla sfera degli stupefacenti non differiscono dall’anno precedente anche se già considerevolmente aumentati nel biennio precedente.

Tuttavia, colpisce come le trame oscure che riguardano a più livelli il mercato della droga (a cui si accompagna il traffico di armi, materiali preziosi, auto e moto rubate) sconti ancora la necessità di dotarsi di un sistema in grado di ripensarsi nel suo offrire i servizi di presa in carico. Consumatori e spacciatori, buona parte delle volte sono le due facce della stessa medaglia. Giovani, talvolta giovanissimi, che se non veicolati da procedure normative o accompagnati da genitori spaventati, con ritrosia si affacciano alle porte dei servizi, vagando sulla scena urbana come se nessuno si accorgesse del loro stato. Al contrario, Padovano sottolinea quanto a fianco delle zone d’ombra rilevate, la provincia savonese disponga di un’offerta di servizi invidiabile, sia rispetto ad altre realtà liguri che nazionali, per ciò che riguarda la violenza di genere e famigliare. Segno indelebile, una volta in più, che se si attuano, le politiche di sicurezza urbana giocano un ruolo fondamentale. Anche rispetto a ciò che si percepisce reale ma che tale non è.