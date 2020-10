Albenga, crollo strada sul Lungofiume Croce Bianca: il comune esclude pericoli imminenti per gli edifici

Questa mattina intorno alle ore 5, causa maltempo, un tratto della sede stradale e del marciapiede sul Lungofiume Croce Bianca è crollato. Il comune di Albenga - come riporta sulla propria pagina social - si è prontamente attivato.

"L'amministrazione Tomatis ha conferito l'incarico all'ingegnere Romano e al geologo Lucarelli per le opportune verifiche circa lo stato dei luoghi e la sicurezza cittadini - si legge sulla pagina Facebook - Ad una prima valutazione e analisi visiva si possono escludere pericoli imminenti sugli edifici".

"In giornata saranno effettuati ulteriori controlli, verifiche e un monitoraggio continuo sugli edifici e sulle scuole di via degli Orti. Attualmente non esistono pericoli imminenti sugli stessi. In valutazione l'intervento da effettuare sull'argine e sulla sede stradale" concludono dal comune.