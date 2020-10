Carcare, il sindaco De Vecchi: "Parecchi alberi crollati sulla strada provinciale"

"Tutto sommato è andata bene. Vedendo quanto accaduto nel vicino Piemonte. Poteva andare molto peggio. Questa mattina faremo la conta dei danni". Cosi il sindaco di Carcare Christian De Vecchi commenta questa notte di allerta rossa nel proprio comune.

"Abbiamo tribolato tutta la notte. Siamo stati in costante contatto con Prefettura e Provincia - prosegue - Parecchie piante sono crollate. In particolare lungo la strada provinciale (la Sp 29, ndr) che è stata chiusa per consentire a vigili del fuoco, volontari e forze dell'ordine di lavorare. Alberi di grosse dimensioni crollati a bordo della carreggiata".

"Notti come quella trascorsa, ti mostrano i valori che animano i volontari e i professionisti che si adoperano incessantemente per la salvaguardia dei diritti e la garanzia dei servizi dei cittadini. La volontà, la fatica, il sudore, il freddo e l’umido patito da vigili del fuoco, operatori della nostra Protezione civile, forze dell'ordine, volontari, pubbliche assistenze e operai/cantonieri stradali, per tirarci fuori e dentro dai nostri domicili. A loro il nostro encomio e plauso" aggiunge il primo cittadino.

Le strade sono state pulite, ma per ora la Provinciale resta ancora chiusa al traffico: "Stiamo aspettando il dirigente dei vigili del fuoco per procedere poi alla riapertura della carreggiata" conclude il sindaco De Vecchi.