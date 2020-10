Celle, la mareggiata mette nuovamente in ginocchio gli stabilimenti balneari (FOTO)

Stabilimenti balneari a Celle Ligure ancora una volta in ginocchio. La violenta mareggiata ha profondamente colpito la costa cellese creando particolari disagi ad alcuni impianti che stavano concludendo le operazioni di smontaggio.

Come nell'ottobre-novembre del 2018 hanno dovuto far fronte alla potenza del mare che li ha portati così nuovamente a far la conta dei danni.

Per evitare l'erosione e proteggere la costa il sindaco Caterina Mordeglia stava lavorando ad un progetto riguardante la realizzazione di 4 isole sommerse (che sarebbero presenti due ai Piani di Celle e due in centro).

L'amministrazione nell'ottobre 2018 insieme a 12 imprenditori turistici che operano sulle spiagge cellesi avevano deciso di finanziare 31.720 euro (15.800 euro la parte messa degli stabilimenti balneari, circa 1300 euro a testa) per affidare l'incarico allo studio di ingegneria Sirito di Savona con la collaborazione del geologo dottor Vezzolla per sviluppare uno studio di fattibilità per il potenziamento e miglioramento delle spiagge di Celle con l'approvazione della Regione Liguria che ha competenza sul demanio.

Il comune a fine estate dell'anno scorso aveva inviato il progetto in Regione ed è ad oggi ancora in attesa del parere.