Proseguono gli interventi di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco a causa del maltempo.

Sono segnalati interventi per alberi pericolanti o crollati e tegole cadute per il forte vento. In particolare nella zona dell'albenganese e in Val Bormida.

La Sp 490 è stata chiusa al traffico nel comune di Bagnasco. Problemi anche sulla Sp 23 con rami e alberi pericolanti.