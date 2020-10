Piante sradicate, isolate alcune frazioni e blackout elettrici, Fracchia (sindaco Roccavignale): "Mai visto un vento cosi forte"

Numerose piante sradicate dal forte vento. Isolate temporaneamente le località di Pianissolo e Case Facelli. Alcune abitazioni sono ancora senza corrente elettrica. Questa la situazione nel comune di Roccavignale dopo il maltempo delle ultime ore.

"Ora la viabilità è stata ripristinata ovunque - commenta il sindaco Amedeo Fracchia - La telefonia mobile non funziona. Non si è mai visto un vento cosi forte nella storia del comune di Roccavignale con raffiche ad oltre 100 km/h. I danni maggiori sono avvenuti per la caduta di grandi pini che non hanno resistito alle forze della natura".

"Come sempre un grazie a tutti quelli che si sono dati da fare questa notte e questa mattina per liberare le strade. Nei prossimi giorni sistemeremo i bidoni, la segnaletica e le cunette. L’Enel appena finito i guasti maggiori interverrà per sistemare le ultime utenze disattivate. Gli operatori di telefonia piano piano riattiveranno i servizi" conclude il primo cittadino.