Plodio, il sindaco Badano: "Alcune zone sono senza energia elettrica da 12 ore"

Il sindaco di Plodio Gabriele Badano fa la conta dei danni dopo il maltempo delle ultime ore: "Alcune zone sono senza energia elettrica oramai da 12 ore".

"Un grosso pioppo è crollato a causa del vento centrando in pieno alcuni armadietti del gas, provocandone la fuoriuscita a tre bar e mezzo. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Snam Rete Gas e Italgas. Intorno alle ore 3.30 circa, il guasto è stato messo in sicurezza" aggiunge il primo cittadino.

"L'albero cadendo ha troncato anche i cavi elettrici. Attualmente le località Colla e Roncazzi, e la zona di Plodio al confine con Carcare sono senza energia elettrica. Abbiamo più volte sollecitato Enel. Comprendo le difficoltà, ma ci sono alcune famiglie che hanno bisogno della corrente per motivi di salute".

"La Protezione civile per quanto possibile, ha monitorato la situazione, rimuovendo alberi e rami pericolanti o crollati - conclude il sindaco - Il vento ha danneggiato i tetti di alcune abitazioni e la società sportiva. La copertura in lamiera ha fatto un volo di circa 30 metri. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita".