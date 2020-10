"Situazione disastrosa a Limone, ci sono strade che non esistono più: chiediamo lo stato di calamità naturale" (FOTO e VIDEO)

E’ un sindaco provato quello che parla ai microfoni di Targatocn.it dopo la notte appena trascorsa. Una notte che verrà ricordata dai cittadini di Limone Piemonte, quella del 2 ottobre 2020. Il Vermenagna ha esondato nella serata di ieri a seguito della molta pioggia scesa nella giornata di ieri.



Molte le strada “spazzate” via dall’acqua. La S.S. 20 conosciuta per essere la via che porta al Colle di Tenda e permette di scollinare in territorio francese oggi è un fiume.



"Situazione disastrosa – commenta il primo cittadino Massimo Riberi – ci sono strade centrali come Viale Valleggia che non esistono più. Una casa in costruzione spazzata via dall’acqua del torrente Valleggia. Abbiamo una strada romana che non esiste più. Abbiamo via Cuneo troncata nella parte finale. Siamo senza luce e abbiamo problema con l’acqua".



Il primo cittadino dichiara di aver parlato con il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e aver chiesto lo stato di calamità naturale.



E sul turismo: "A oggi è troppo presto. Farò tutto quanto è in mio potere, ma al momento non posso garantire niente dopo un disastro del genere".