Stella, crolla albero a San Giovanni sulla Sp334: vigili del fuoco e Croce Rossa sul posto

Aggiornamento ore 00.35: "Intervento delicato ed importante per la nostra squadra Area Emergenze, in collaborazione con Anas, per il ripristino della Strada Provinciale a Stella San Giovanni, un massiccio albero è crollato lungo la larghezza intera della carreggiata, la squadra con una motosega è riuscita a ripristinare la situazione critica in breve tempo" ha scritto con un post su Facebook la Croce Rossa di Stella.

Si susseguono gli interventi sul territorio a causa del forte vento.

A Stella San Giovanni è crollato un albero sulla Sp334.

Sul posto è in corso l'intervento dei vigili del fuoco con il supporto della Croce Rossa locale e di Anas.

Fortunatamente non si registrano feriti.