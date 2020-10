Vado, lievi nuovi danni alla passeggiata. Assessore Gilardi: "Autorità Portuale faccia presto con le dighe soffolte"

La forte mareggiata non ha avuto lo stesso impatto dell'ottobre 2018 e del novembre dell'anno scorso ma qualche lieve danno la passeggiata di Vado questa notte lo ha subito.

Il lungomare che stava per essere ultimato ha subito ancora una volta i fendenti delle onde del mare facendo staccare uno dei marmi da poco posizionati e colpendo la scogliera.

"Non si sono verificati fortunatamente danni strutturali i tecnici comunque stanno andando sul posto per effettuare tutte le verifiche del caso- spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - è chiaro che purtroppo il mare arriva sulla passeggiata visto che è direttamente esposta e infatti è sempre chiusa nei momenti di criticità. La riapriremo a breve in quanto mancano solo i collegamenti con illuminazione pubblica e aspettiamo che vengano ultimate le finiture".

In attesa del progetto legato alle dighe soffolte che potrebbe porre fine alla criticità vadese.

"Auspico che Autorità Portuale faccia presto i lavori, solo le dighe possono dare un contributo e il territorio non può più attendere. Siamo stati fortunati questa volta" conclude Gilardi.