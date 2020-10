Maltempo, da Forza Italia la vicinanza ai territori colpiti e la richiesta dello stato d’emergenza

“Esprimiamo la nostra vicinanza ai sindaci e agli amministratori locali dei Comuni colpiti dal maltempo, ai cittadini e alle aziende che hanno visto pesantemente danneggiate le loro proprietà e le loro attività. Ci uniamo alla richiesta del presidente della Regione, Giovanni Toti, circa la necessità di una rapida decretazione dello stato di emergenza. Auspichiamo che gli Enti competenti possano in un tempo ragionevolmente breve stanziare le risorse finalizzate al ripristino dei danni, alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità e al ristoro di privati e imprese. Siamo appena all’inizio dell’autunno ed è fondamentale che le amministrazioni locali siano messe nelle condizioni di porre in essere gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei territori”.

E’ quanto dichiarano, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, i parlamentari Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco e il consigliere regionale Claudio Muzio.

“Ringraziamo i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il sistema di Protezione Civile regionale, i volontari e tutti coloro che nelle scorse ore sono stati in prima linea per far fronte a quest’ennesima ondata di maltempo e che hanno consentito, con il loro lavoro, di evitare conseguenze peggiori per la popolazione e per i territori”, concludono gli esponenti di Forza Italia.