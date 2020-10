Maltempo, Mulè: "Il mio impegno affinché siano risarciti i danni"

“Seguo da vicino, con grande apprensione, l’evolversi della situazione nel ponente ligure e a Ventimiglia in particolare, dove s'è concentrata l’ondata di maltempo. Volontari della Protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine sono impegnate allo stremo per contenere quanto più possibile i danni di questi spaventosi temporali. Prego che non ci siano feriti o dispersi e nel frattempo assicuro a chiunque abbia avuto danni da Ventimiglia ai piccoli comuni dell’entroterra imperiese, il mio impegno assoluto affinché vengano risarcite le perdite e quello che questa orribile ondata di maltempo si è portata via".

Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.