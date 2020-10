Stato di emergenza e calamitá, Vazio (Pd): "Dal 1958 non era mai caduta tanta pioggia, quasi 600 mm in 24 ore"

"Vediamo immagini terribili: strade distrutte e case trascinate via dall’impeto dei fiumi come a Limone Piemonte, argini che hanno tenuto, ma che ora sprofondano di oltre un metro come ad Albenga". Cosi commenta l'onorevole Pd Franco Vazio.

"Un grazie enorme a tutti i volontari che sono scesi in strada per aiutare, per salvare vite, per sgombrare dal fango e dai detriti strade e case. Un abbraccio forte a chi sta soffrendo. L'Italia si rialzerà anche questa volta" conclude Vazio.