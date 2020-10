Ospedale di Cairo, sindacati elaborano una bozza di documento con un nuovo modello di sanità per la Val Bormida

CGIL, CISL e UIL hanno elaborato una bozza di documento con un nuovo modello di sanità in Val Bormida. Il piano è stato presentato nella mattinata di ieri al Distretto Socio Sanitario delle Bormide.

"Ora attendiamo che i comuni facciano lo stesso per essere in condizione di elaborare un documento unitario tra sindacato e territorio da presentare all'ASL 2 e alla Regione Liguria - spiega Andrea Pasa, segretario provinciale della CGIL - Abbiamo presentato proposte e soluzioni per la sanità valbormidese e l'ospedale di Cairo Montenotte".

Dal potenziamento delle rete territoriale socio sanitaria, al ripristino e rafforzamento dei reparti del nosocomio cairese, passando per l'analisi socio economica del territorio valbormidese. Questa la bozza presentata dai sindacati.

"Auspichiamo che gli amministratori locali interessati propongano tematiche da poter inserire nel nostro documento. Questo per essere pronti a presentare il documento alla regione Liguria e preoccupati del ritorno del virus che potrebbe ancora una volta minare il percorso futuro" conclude Pasa.