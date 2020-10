Da “Sopra le righe”, abbigliamento casual uomo e donna nel cuore pulsante di Savona

Abbigliamento sportivo e casual sia per l’uomo che per la donna nel cuore pulsante di Savona in via Boselli 14 rosso.

Il negozio Sopra le Righe è nato nel maggio 2018 con l’idea di dare un’alternativa ai savonesi nell’abbigliamento in un giusto mix di qualità e prezzo.

Per un look sportivo e giovanile spazio alle diverse interessanti marche per un uomo sempre al passo con la moda: dalla North Sails tanto attesa nel comune capoluogo, la Ciesse piumini, la giovanile Pyrex, Displaj e Klixs invece per i jeans.

Diverse le griffe per la donna per creare uno speciale total look a partire sempre dalla Ciesse Piumini, Pyrex, il brand Kontatto, gli abiti di Susy Mix, Pyrex, jeans denim marca Klixs e le borse e le scarpe Shop Art.

Per rimanere sempre aggiornati sulle promozioni e i nuovi arrivi si può consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram Sopra le Righe Savona dove si possono apprezzare gli scatti degli indumenti presenti in negozio. Per informazioni si può contattare Il numero 0192190145.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Chiuso la domenica.