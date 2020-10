Albenga: addio a Fabrizio Borasi, commerciante e Dj

In quel bar all'inizio di via Medaglie d'Oro ad Albenga, un luogo storico che reca ancora l'insegna dell'antica farmacia, aveva sempre un sorriso per tutti ed era di una eleganza e gentilezza impeccabili.

Tutta la comunità e il mondo del commercio ingauno piangono l'improvvisa scomparsa di Fabrizio Borasi: era nato il 6 aprile 1976 e improvvisamente se ne è andato la notte scorsa, a soli 44 anni di età, per un arresto cardiaco.

Una famiglia di artisti: il fratello Simone (spesso detto anche "Simon"), chitarrista e cantante specializzato in cover di musica italiana; lui, Fabrizio (spesso detto anche "Faber"), animava le serate della provincia come DJ.

Ma soprattutto una famiglia unita e lavoratrice: i due fratelli sempre pronti a dare una mano alla madre Rosanna nel suo agriturismo di frazione Cenesi, a Cisano sul Neva.

Oltre alla madre e al fratello, Fabrizio Borasi lascia la figlia Ambra. Il rito funebre sarà celebrato domani pomeriggio, 5 ottobre, alle 15.30, a San Nicola Vescovo a Cenesi. Nella stessa chiesa parrocchiale, stasera, alle 19.30 il S. Rosario.