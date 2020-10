Calizzano, alcune zone del paese ancora senza corrente elettrica

AGGIORNAMENTO ORE 9.22: "Le frazioni principali e diverse parti del centro sono ancora senza energia elettrica. Stamattina ho rinnovato tutte le richieste. Parlando con la Prefettura, l'assessore regionale alla Protezione civile e il referente Enel mi hanno assicurato il massimo impegno e totale presenza sul territorio di diverse squadre. Sono in arrivo altri gruppi elettrogeni perché non riescono a rivolvere il problema direttamente. Mi viene dato evidenza che i guasti sono diversi e in parte non riscontrabili prima della risoluzione di altri. La situazione è gestita nella sua complessità. Considerati i precedenti non diamo indicazioni di orari poiché purtroppo resi non certi da una serie di elementi". Cosi commenta alla nostra redazione il sindaco Pierangelo Olivieri.

Ancora disservizi elettrici causa maltempo nel comune di Calizzano. Secondo quanto riferito, la corrente è tornata in parte. Alcune località del paese sarebbero ancora senza.

Questo l'ultimo aggiornamento (ore 22.45) del sindaco Pierangelo Olivieri: "Ho appena incontrato la squadra di Enel Distribuzione. Stanno installando il generatore dalla cabina del centro paese, ancora privo di energia da passare a Caragna. Stanno arrivando altri impianti".