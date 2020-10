Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio odierno ad Altare.

L'allarme è stato lanciato per un cartello pericolante lungo la Sp 29 del Colle di Cadibona. Posizionato all'uscita del paese in direzione Savona all'altezza del bivio per la galleria Fugona.

Il cartello è stato danneggiato presumibilmente dal forte vento. Disagi alla viabilità.