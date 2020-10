Maltempo senza tregua: nuova perturbazione in arrivo sulla Liguria

L'autunno fa sul serio sulla Liguria e sul resto del nord Italia. La breve tregua che ci sta accompagnando in queste ore è destinata a finire. A partire dal pomeriggio odierno, ma ancor più tra la notte e la mattinata di domani (lunedì 5 ottobre), la nostra regione verrà interessata da piogge, rovesci e temporali che tuttavia non dovrebbero assumere l'intensità di qualche giorno fa.

La perturbazione interesserà in un primo momento il settore centrale della Liguria (indicativamente dall'arenzanese fino al capoluogo genovese) dove ci attendiamo rovesci e temporali abbastanza intensi.

Successivamente, tra la notte e la mattinata di domani, il sistema perturbato si sposterà verso levante interessando in modo particolare lo Spezzino e l'alta Toscana con temporali altrettanto intensi. Sul Tigullio, così come tutto il ponente ligure (dove si sono avuti grossi problemi con la perturbazione di sabato), l'acqua dal cielo non si farà di certo attendere, ma avremo un'influenza più marginale dei fenomeni rispetto alle aree del centro e dell'estremo levante regionale.