Vento forte nel savonese: altra notte di lavoro per i vigili del fuoco

Sono proseguiti per tutta la notte gli interventi di messa in sicurezza causa maltempo da parte dei vigili del fuoco della provincia di Savona. Alberi crollati, coppi pericolanti e altre criticità legate al forte vento delle ultime ore.

Nella foto l'intervento eseguito nella serata di ieri intorno alle ore 23 nel comune di Carcare. Il numero d'emergenza ha mobilitato i pompieri per alcune tegole pericolanti (e una lamiera di contenimento del tetto) da un edificio privato situato all'incrocio tra via Cesare Battista Sanguineti e via del Collegio.