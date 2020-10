Banca Carige prosegue il piano di ristrutturazione: annunciata la chiusura di sei filiali nel savonese

Un brutto colpo per quanto riguarda la tematica servizi all'interno delle piccole comunità e in particolare nell'entroterra.

Come riportato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, Banca Carige (ex Cassa di Risparmio di Genova e Imperia) ha annunciato la chiusura di altre cinquantasei filiali, sparse in tutta Italia. Un provvedimento che rientra nell'ambito di quel piano di ristrutturazione partito ormai diversi anni fa (LEGGI QUI).

I tagli coinvolgeranno anche la provincia di Savona. Con la chiusura di ben 6 filiali. Nel dettaglio: Quiliano (4 dipendenti), Ceriale (5); Ortovero; Cisano sul Neva (3), Dego (3) e (AG.2) Pietra Ligure (2).