Allerta gialla chiusa: il bollettino di vigilanza meteorologica aggiornato da Arpal

Arpal che ha aggiornato il bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria che arriva dopo la chiusura, alle 8 dell’allerta gialla per piogge diffuse e temporali sul centro Levante (zone B, C, E).

OGGI LUNEDI’ 5 OTTOBRE temporaneo rinforzo dei venti fino a forti da sudovest sulla costa di A, solo localmente sui rilievi di C, in generale calo dalla sera. Moto ondoso in temporaneo calo con mare molto mosso o localmente agitato sulla costa di A e C per onda di libeccio.

MARTEDI’ 6 OTTOBRE in serata il sopraggiungere di un impulso perturbato da nordovest con associata formazione di un minimo barico sul Ligure determina un afflusso di aria umida sul Levante che favorisce precipitazioni diffuse su C anche a carattere temporalesco con intensità al più moderata. Dal pomeriggio rinforzo dei venti fino a burrasca da sudovest sulla costa di A, in serata fino a forti da sud, sudovest su C, da sud, sudest su B. Nuovo aumento del moto ondoso con mare fino ad agitato dal pomeriggio con mareggiate di libeccio (periodo 7/8 s).

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE nelle prime ore della notte residue precipitazioni anche a carattere di rovescio d'intensità al più moderata su C. Venti forti da sudovest sulla costa di A, in calo dal tardo pomeriggio. Mare inizialmente agitato per onda di libeccio con residue mareggiate sulla costa di C, solo localmente agitato sulla costa di A e B, in calo a molto mosso ovunque dalla mattinata.

Questa mattina residua nuvolosità interessa il Levante della regione con qualche debole precipitazione all’interno, mentre altrove il cielo è sereno o poco nuvoloso. Nelle ultime 12 ore si sono registrate cumulate 27.8 millimetri a Cabanne (Rezzoaglio, Genova) 16.6 a Sarzana (La Spezia), 10.6 a Crocetta Orero (Genova).

I venti si stanno orientando dai quadranti settentrionali a Ponente mentre sono ancora meridionali sul centro Levante, moderati localmente forti con raffiche (99.7 km/h a Casoni di Suvero, La Spezia). Il mare è ancora molto mosso o agitato.

Nella notte minima di 1.3 a Colle di Nava (Pornassio, Imperia) mentre nelle altre province questi sono stati i valori più bassi: Pratomollo (Borzonasca, Genova) 4.0, Montenotte Inferiore (Savona) 4.7, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) 4.9. Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 15.0, Savona Istituto Nautico 11.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 10.4, La Spezia 14.0.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.