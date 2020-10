Ospedale Cairo, rinvio pronunciamento Consiglio di Stato. Lambertini: "Così si fa il male delle persone"

"E' arrivato il momento che qualcuno si prenda a cuore questa situazione, in modo tale da arrivare ad una definizione. Non so di chi sia la responsabilità. Dico solo che ci sono ripercussioni gravi che investono la salute delle persone. Ci vorrebbe una maggiore tempestività nelle decisioni".

E' questo il commento del sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini in merito al rinvio del pronunciamento del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensiva della Regione in merito al ricorso contro la sentenza del Tar sul bando per l'affidamento ai privati dell'ospedale San Giuseppe.

"Così si fa il male delle persone. Non è possibile avere tempi così lunghi. Tenuto conto che riguarda la salute dei cittadini, dovrebbe avere la priorità rispetto ad altre questioni" conclude.