Alassio: studente di 15 anni positivo al test del Coronavirus

“Abbiamo avuto conferma da Dipartimento Prevenzione e Sicurezza relativamente a un singolo caso in tutto l’istituto e abbiamo immediatamente applicato il protocollo di contenimento previsto”. Con queste parole il professor Massimo Salza, dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero “Giancardi – Galilei – Aicardi” di Alassio conferma la notizia relativa alla conclamata positività di uno studente di 15 anni.

Nell’immediato, come misura precauzionale, l’intera classe del giovane è stata posta in quarantena e per i prossimi giorni effettuerà la didattica a distanza. Chiediamo a Salza per quanto tempo dovrà protrarsi il lockdown sulla singola classe. Ci spiega: “Per il momento non ci sono state date coordinate precise. Pertanto proseguiremo in questo modo per qualche giorno ma manterremo un contatto costante con gli uffici preposti per aggiornamenti in tempo reale sul quadro della situazione”.