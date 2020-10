Blackout elettrico a Calizzano, il sindaco Olivieri: "Situazione ancora molto complessa"

"Tra breve posizioneranno un generatore più potente nella zona del campo sportivo per dare energia si confida in maniera più stabile alla zona del centro. Stanno lavorando alle varie centraline per stabilizzare l'energia alle diverse utenze". Cosi commenta il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Nel contempo alcune squadre stanno lavorando ai guasti per ricollegarci alla linea diretta che arriva dalla riviera lato Bardineto".

"La situazione è ancora molto complessa, continuiamo a monitorare e siamo a disposizione per tutto quanto possibile" conclude il primo cittadino.