L'ANPI Savona in lutto per la scomparsa della presidente Carla Nespolo

"Abbiamo appreso con profondo dolore della morte di Carla Nespolo: ci mancherà la sua passione, la sua umanità, la sua capacità di portare l'ANPI sempre in prima fila nella difesa della Costituzione antifascista e per l'affermazione dei principi e dei valori affermati dalla Resistenza". Così la presidenza e la segreteria provinciale dell'ANPI di Savona ricorda Carla Nespolo, presidente dell'Anpi nazionale, spentasi all'età di 77 anni.

"La prima donna e la prima non partigiana a dirigere l'ANPI: cioè a guidare l'associazione nel passaggio dai partigiani, agli antifascisti, alle giovani generazioni; con successo. Ci commuove e ce la rende più cara sapere che ha lottato con tenacia contro la malattia che poi la sopraffatta, ma durante la quale lei è sempre stata presente nella battaglia politica e culturale dell'ANPI - proseguono dall'ANPI savonese - Ci confermano tutto questo le moltissime attestazioni di cordoglio che giungono in queste ore: dal Presidente della Repubblica, alla senatrice Liliana Segre, ai segretari delle organizzazioni sindacali, a ministri e segretari di partito (vi invitiamo a cliccare su www.anpi.it per conoscere i sentimenti di tanti verso la nostra cara Carla e l'ANPI). E ringraziamo quanti, nella nostra provincia, ci hanno comunicato il loro cordoglio. Alla famiglia il nostro senso di vicinanza".

Si unisce al cordoglio anche l'ANPI Genova: "E' con grande emozione e commozione che ricordiamo Carla Nespolo, presidente nazionale Anpi, scomparsa stamani dopo una lunga malattia. Tanti i legami di Carla con Genova e il mondo dell'antifascismo genovese: lei ha sempre ricordato suo zio Amino Pizzorno, figura di spicco della Resistenza genovese in città e in montagna divenuto poi dirigente della Cgil.

Deputata e senatrice per quattro legislature, è stata Presidente dell'istituto storico della Resistenza di Alessandria e dirigente dell'Anpi, prima locale e poi nazionale. Del suo rapporto speciale con Genova vogliamo ricordarla in Ansaldo nel 2018 per la celebrazione del 25 aprile; e poi la partecipazione alla manifestazione per i migranti e tanti eventi per ricordare partigiani e antifascisti in una terra in cui riconosceva le sue radici. Un abbraccio a Carla e alla sua famiglia da tutta Anpi Genova".