Scelta del box doccia, le 5 domande per non sbagliare

È uno degli elementi più importanti della stanza da bagno, non solo per l’evidente funzionalità pratica ma anche perché arreda e attrae gli sguardi, e per questo motivo bisogna valutare bene tutte le opzioni prima di acquistarne uno. Ecco allora 5 domande da porsi per scegliere il box doccia adatto alle proprie esigenze familiari, al proprio budget e all’ambiente di installazione.

Quanti sono i tipi di box doccia?

Si fa presto a dire “compro un box doccia nuovo”: in realtà, oggi il mercato propone tantissime varianti di questo prodotto, che differiscono sia per dimensioni che per materiali impiegati, che influiscono ovviamente sull’effetto estetico ma anche sugli aspetti di utilizzo quotidiano.

Sul sito www.iperceramica.it , uno dei rivenditori più rilevanti in Italia, possiamo capire quanto possa essere estesa la gamma di box doccia: ci sono modelli angolari, quelli a 3 lati, le docce walk in, soltanto per limitarsi alle differenze strutturali; e poi, ancora, box con design più classico e altri con linee più moderne, strutture in cristallo di spessore variabile, con finiture metalliche oppure in colorazioni, e così via.

Quanto grande è il bagno?

Una volta visualizzate le opzioni a disposizione, è il momento di determinare con precisione lo spazio in cui andrà installato il box, così da conoscere perfettamente l’ingombro e acquistare il modello delle giuste dimensioni.

Anche in questo caso la scelta è ampia: per i bagni piccoli si rivelano perfetti i box angolari, che sfruttano ogni centimetro a disposizione grazie al particolare posizionamento; chi ha spazio maggiore può invece studiare soluzioni differenti, come le docce a centro parete, o ancora si può pensare a un’installazione di una doccia ricavata all’interno di una nicchia nella parete, di grande impatto scenico.

Chi utilizzerà la doccia?

Non bisogna trascurare le esigenze familiari e le caratteristiche specifiche delle persone che si serviranno della doccia: ci sono bambini o anziani? Allora sarebbe meglio evitare un ingresso doccia troppo sopraelevato, con effetto gradino, e studiare un posizionamento del box che non renda complicato l’accesso, anche dal punto di vista dell’apertura delle porte.

Come deve essere l’ingresso in doccia?

Come dicevamo, anche la valutazione del sistema di aperture del box va eseguita con cura e attenzione, pensando a tutti gli scenari di utilizzo e a tutte le conseguenze della scelta, soprattutto sugli spazi antistanti del bagno.

In commercio ci sono vari modelli di porte: le ante scorrevoli sono le più comuni, utili soprattutto per i bagni piccoli perché riducono l’ingombro verso l’esterno (ma possono rendere difficile l’ingresso alle persone più corpulente); la porta battente è una “semplice” porta in cristallo, bella da vedere e comoda per chi la usa, ma richiedente grande spazio; la porta pivottante è una sua variante, con un perno fissato al centro dell’anta; la porta a soffietto ha cristalli che si chiudono a fisarmonica. Infine, ci sono le docce walk in che non hanno porte e sono “open space”.

Come deve essere il cristallo del box?

La risposta principale, e scontata, è sicuro, resistente e certificato. Tutte le altre opzioni dipendono dai gusti personali, con grande possibilità di scelta: ci sono i modelli di parete in vetro con finiture zigrinate per assicurare la privacy, quelle satinate, il moderno vetro fumé (che crea un effetto opacizzante ma non oscurante), e ovviamente il classico vetro trasparente.

In definitiva, si può dire che non esiste un modello perfetto di box doccia, perché tutte le valutazioni dipendono da fattori di tipo pratico (lo spazio a disposizione, le caratteristiche familiari) e di tipo personale (le scelte estetiche). Non bisogna poi dimenticare la questione budget, che ovviamente influenza e spesso determina l’acquisto finale di un prodotto rispetto a un altro, magari più bello ma – a parità di dimensioni e caratteristiche – più caro.