Domenica 11 ottobre il Mercato Riviera delle Palme torna a Varazze

Domenica 11 ottobre, dalle 8 alle 19.30 il Mercato Riviera delle Palme sarà a Varazze, in Viale delle Nazioni Unite. In questa città ricca d’arte e di storia, che segna l’estremo confine a Levante della provincia di Savona, i banchi saranno inseriti in una splendida cornice, nel cuore del centro cittadino.

Come è noto, il Mercato Riviera delle Palme ha debuttato in una Pasqua di ormai tanti anni fa in Darsena a Savona. Ma subito dopo il capoluogo, una delle prime tappe fu quella di Varazze. Questo ha creato un legame fortissimo di affetto e di reciproca fiducia tra i commercianti del Mercato Riviera delle Palme e i residenti di tutto il comprensorio del levante. Per questo motivo ogni anno le tappe varazzine sono tra quelle più attese e amate.

Il Mercato Riviera delle Palme, domenica dopo domenica, anno dopo anno, si è affermato come garanzia di shopping ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di ambulanti pronto ad accogliervi tutti col sorriso.

Dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna, dal tessile agli alimentari, fino ad arrivare agli ultimi articoli di moda mare, troverete i migliori articoli per godervi al meglio gli ultimi giorni d’estate, l’autunno imminente e l’inverno.

Commenta Richard Biffi, a nome di tutti i banchi: “Vogliamo esprimere gratitudine a tutta l’amministrazione comunale di Varazze: quando è nato il nostro progetto sono stati tra i primi comuni della Riviera Ligure a darci fiducia e da quel momento abbiamo costruito con questa città un rapporto solido e bellissimo”.

La fine dell’estate e l’inizio dell’autunno sono stati ricchi di soddisfazioni per il Mercato Riviera delle Palme: tutto è iniziato infatti domenica 6 con il debutto sul lungomare di Ceriale, che ha visto una bella partecipazione di pubblico; il 20 c’è stato il grande ritorno in Darsena a Savona, una delle location più amate, ed il 27 il ritorno a Carcare, una grande festa per tutti gli appassionati clienti residenti nel vasto bacino della Val Bormida. Il mese di ottobre si è aperto il 4 con un altro “Grande ritorno”: quello a Finale Ligure sul lungomare Migliorini. Qui è ormai diventata una tradizione quella di ospitare il Mercato Riviera delle Palme due volte all’anno, in primavera e in autunno. Un momento molto atteso dai residenti di un vasto comprensorio che con i paesi dell’entroterra arriva ai confini della Val Bormida ma anche accolto sempre con piacere dai numerosi turisti sportivi outdoor di tutto il mondo che costantemente visitano il Finalese. E per il 18 ottobre si annuncia già un’altra delle “tappe storiche” ricorrenti e più amate, quella a Cogoleto, nel Ponente Genovese.