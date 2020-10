Coronavirus, Toti: "Obbligo della mascherina anche all'aperto e ovunque in Italia? Passo indietro"

"Introduzione dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e ovunque in Italia? Significherebbe un passo indietro".

Lo ha detto il Presidente della regione Liguria Giovanni Toti, durante un intervento a Radio1, in merito all'indicazione che potrebbe essere inserita nel prossimo decreto del Governo.

"Un tale provvedimento che andrebbe a colpire i poteri delle Regioni in qualche modo - continua Toti durante il suo intervento - lo riterrei gravemente intollerabile".

“Non servono regole draconiane ma regole che ci permettano di convivere con il covid nel medio e nel lungo periodo - ha poi aggiunto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito al prossimo Dpcm per il contenimento dei contagi - Non ho timidezza nell’imporre l’uso delle mascherine quando serve, ma bisogna farlo con buon senso, nelle aree di assembramento. Per questo l’abbiamo imposto nel centro storico di Genova e alla Spezia”.