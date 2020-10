Covid, Ferruccio Sansa annuncia su Facebook positività del figlio: "E' cominciata la battaglia, non è bastato adottare tutte le precauzioni"

Ferruccio Sansa ha annunciato sul proprio profilo Facebook la positività al Covid-19 del figlio con un post:

"IL COVID IN CASA.

Era invisibile. Una parola. Ora è entrato in casa nostra. Avevamo adottato tutte le precauzioni, anche i nostri figli sono sempre stati attenti e responsabili. Non è bastato: venerdì mio figlio aveva la febbre. Sabato ha fatto il tampone. Oggi il risultato: positivo.

È cominciata la battaglia. La trafila delle telefonate, l'attesa per sapere come e quando fare i tamponi. Ora vedremo come va.

D'improvviso siamo dall'altra parte della barricata. Il nemico da cui difendersi forse è dentro di noi. Siamo chiusi in casa, guardiamo fuori. Sembra tutto più lontano.

Glielo avrà mica attaccato Trump?"