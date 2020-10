Murialdo, Salvetto (minoranza): "L'amministrazione Pronzalino non sa affrontare eventi del genere"

"In seguito agli eventi atmosferici del 2 e 3 ottobre si è venuta a creare a Murialdo, per gli abitanti delle borgate situate al di là del ponte Fucine, una situazione talmente assurda di fronte alla quale non ho potuto fare a meno di informare il Prefetto". Cosi commenta Ezio Salvetto, capogruppo minoranza “Con Murialdo”.

"Per un intervento di un paio di ore con un normale escavatore dobbiamo aspettare pare, fino alla giornata odierna (lunedì 5 ottobre), impedendo cosi alle borgate Fucine, Conradi, Pallareto e Grassi (con i loro 45 abitanti) l'accesso con normali autovetture e a qualsiasi mezzo di soccorso".

"E' una vergogna, se un'amministrazione non è in grado di affrontare eventi del genere, peraltro ampiamente previsti, faccia una seria riflessione sulle proprie capacità" conclude Salvetto.

Questa la lettera inviata al Prefetto:

"Conseguentemente agli eventi atmosferici del 2 ottobre, si è verificata a Murialdo una situazione che ritengo meritevole di essere segnalata alla Sua autorità. Come noto, dopo gli eventi alluvionali del 2016, che hanno provocato il crollo del ponte cosiddetto “delle Fucine”, le borgate Fucine, Conradi, Grassi e Pallareto, più alcune abitazioni “sparse”, sono servite da una viabilità alternativa provvisoria costituita da un guado in alveo e relative piste di accesso, realizzati in base ad un’ ordinanza sindacale in attesa della realizzazione di un nuovo ponte.

In caso di piene del fiume Bormida tale viabilità viene interrotta, spesso danneggiata ed a fine evento dovrebbero essere realizzati gli interventi di ripristino per assicurare ai 45 abitanti delle suddette borgate, per lo più anziani, un collegamento sicuro. Dal maggio scorso, con l’ inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte, la suddetta viabilità alternativa è entrata a far parte dell’ area di cantiere, in quanto inevitabilmente lo attraversa, e gestita dall’ impresa esecutrice che ne cura le modifiche e la manutenzione.

Le forti piogge del giorno 2 e della notte tra il 2 e 3 ottobre, come era ampiamente previsto, hanno danneggiato la suddetta viabilità in modo non grave ma comunque tale da impedire il transito a qualsiasi tipo di veicolo. L’ unico collegamento disponibile con le suddette borgate è la strada cosiddetta “ dei Grassi”,a sua volta danneggiata dagli eventi del novembre scorso, per il ristoro dei quali la Regione ha accordato 60.000 euro in somma urgenza ma con tutto il tempo avuto a disposizione i lavori si stanno protraendo ancora oggi, poco più di una mulattiera, percorribile da fuoristrada di piccole dimensioni o da autovetture tipo 4x4, in ogni caso non da mezzi di soccorso.

Premesso che io abito nella borgata Pallareto, la mattina del 3 u.s. mi sono recato in comune percorrendo la suddetta strada con il mio Fiat Strada, la quale era più simile al greto di un torrente in secca che ad una sede viaria ,così come buona parte delle strade comunali che conducono alle altre borgate, ed ho chiesto notizie all’ assessora Ivaldo circa il ripristino della viabilità, la quale mi ha risposto che non sapeva nulla e di chiedere all’ ufficio tecnico.

Recatomi presso quest’ ultimo, mi è stato detto dal geometra responsabile che ha ricevuto direttive dal sindaco di non occuparsi della pratica “ponte delle Fucine” e pertanto era esautorato da tale pratica. In ogni caso da quando la viabilità in oggetto è entrata a far parte del cantiere, la competenza della manutenzione è dell’impresa esecutrice dei lavori. A conferma di questo, alle 12,13 del 3 ottobre arrivava sulla app informativa del comune” ComuniCare”, una nota che diceva appunto questo, ed alle 20,46 un’ altra che informava di presunti contatti tra il sindaco e l’ impresa che informavano del ripristino della viabilità per lunedì 5 ottobre. In base alla mia esperienza di ex sindaco, che ha gestito tale situazione dal 2016 al 2019, affrontando parecchi eventi simili a quello in oggetto, posso affermare che in tre ore con un escavatore di medie dimensioni si poteva assicurare il ripristino della viabilità intervenendo già nelle prime ore del sabato mattina.

A mio avviso, in sede di COC si sarebbe dovuta allertare l’ impresa, visto che l’ evento era previsto, affinchè fosse presente in loco ed appena possibile intervenire per il ripristino della viabilità, eventualmente, in difetto di questa, emettere tempestivamente un’ ordinanza, c’erano e ci sono tuttora i presupposti, affinchè anche altra impresa potesse intervenire.

Invece il comune, presumo nella persona del sindaco, si è limitato ai due comunicati sopracitati, palesando un sostanziale disinteresse per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini che dovrebbe rappresentare. Disinteresse confermato dal fatto che fino alla serata del 3 ottobre almeno due borgate erano senza corrente elettrica, dal comune veniva consigliato agli utenti di fare il numero verde dell’ ENEL ed il sindaco, a differenza di suoi colleghi di comuni limitrofi che tanto si sono dati da fare, non si è nemmeno presentato in paese. Tutto questo denota a mio avviso una sostanziale incapacità di questa amministrazione comunale di gestire situazioni potenzialmente molto pericolose, in quanto l’ impossibilità di essere raggiunti da adeguati mezzi di soccorso investe l’ incolumità e la vita stessa delle persone".