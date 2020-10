Pippo Rossetti: "No alla sospensione del treno per Marsiglia. Toti intervenga"

"Genova e la Liguria non possono perdere il collegamento ferroviario con Marsiglia". A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Gruppo del PD ligure Pippo Rossetti dopo che Thello, l'operatore che gestisce la linea, ha annunciato di voler di cancellare il treno Milano-Nizza-Marsiglia, che fermava anche in Liguria (nello specifico a Genova Principe, Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Diano, Imperia, Sanremo e Ventimiglia).

"Il Presidente Toti intervenga al più presto - sottolinea l'esponente del Partito Democratico - il nostro territorio non può perdere questo collegamento diretto con la Francia. In questi anni di promesse non mantenute (chi si ricorda il grande annuncio sul treno veloce Genova- Milano, mai concretizzato?), Toti e la sua maggioranza cerchino almeno di non prendere ciò che abbiamo.

Sarebbe un vero disastro per tanti passeggeri liguri. La Giunta convochi un tavolo per scongiurare questa decisione".