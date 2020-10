Savona, ingressi dei parroci: Don Podda a San Bernardo

Si concretizzano in questo mese gli ingressi dei nuovi parroci nelle diverse comunità della diocesi Savona-Noli frutto delle nomine del vescovo Calogero Marino dello scorso settembre e di alcuni trasferimenti in seno all’Ordine carmelitano.

Ecco il calendario: domenica prossima 11 ottobre alle 15,30 con la Messa celebrata dal vescovo Marino, don Camillo Podda entrerà a San Bernardo in Valle (subentrando a don Giovanni Laiolo che resta rettore del Santuario e guida pastorale di san Bartolomeo del Bosco); sabato 17 alle 18, don Mario Moretti farà il suo ingresso in san Filippo Neri nel quartiere Valloria (prende il posto di don Agostino Paganessi che, avendo compiuto 75 anni lo scorso 10 marzo, lascia per sopraggiunti limiti di età); sabato 24 ottobre alle 18 toccherà a padre Enrico Redaelli nella parrocchia di san Pietro (sostituisce padre Piergiorgio Ladone che lascia dopo 21 anni la comunità di via Untoria perché nominato priore del Santuario del Gesù Bambino di Arenzano) e infine sabato 31 alle 2 15,30 padre Marco Cabula entrerà nella parrocchia di Faie, nell’entroterra di Varazze (subentrando al dimissionario padre Saverio Gavotto).