Filippo La Rocca: da Albenga a Roma a piedi per dare voce a tutti gli italiani in difficoltà

L'albenganese Filippo La Rocca stamattina, 5 dicembre, è giunto di fronte al Palazzo del Quirinale a Roma.

Di per sé potrebbe sembrare una notizia normale, se non fosse che La Rocca è arrivato al cospetto del governo a piedi. Esattamente: quasi 600 km percorsi, passo dopo passo, dalla nostra "Città delle Torri" fino alla capitale per una nobile causa.

Un gesto che l'autore spiega così: "Buongiorno; mi chiamo Filippo La Rocca e ho quasi 50 anni. Sono venuto qui da Albenga a Roma a piedi percorrendo 592 km per dare voce ai diritti degli italiani in difficoltà:

1) per quelle persone o categorie che non si possono difendere,

2) quelle persone che non hanno mezzi economici,

3) gli emarginati che hanno scontato piccole o quasi insignificanti condanne, che comunque precludono il reinserimento nella società lavorativa, solo perché uno magari ha la fedina penale macchiata;

4) parlo a nome di tutte quelle famiglie disagiate con figli autistici o comunque disabili e che devono affrontare delle spese non indifferenti quando in realtà dovrebbe farsene carico lo Stato.

5) Parlo anche a nome di tutti quei commercianti ed imprenditori che hanno chiuso e che stanno chiudendo per il fatto che le tasse sono alte e nonostante il covid e senza lavorare continuano a pagare.

TUTTO CIÓ NON È GIUSTO!

Ci vorrebbe un abbassamento delle tasse per fare in modo che l'economia rinasca e dia la possibilità di offrire più lavoro a tutti".