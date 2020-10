Da 50 anni chiudiamo in bellezza la tua casa. Ora apriamo le porte alla ripresa

Leader indiscussa nel settore delle serrande fin dagli anni 70, l'azienda Fracchia negli ultimi 30 anni ha ampliato la sua specializzazione nella produzione, vendita e istallazione di porte, finestre, scale, cancelli e sistemi di automazione di assoluta qualità. Tra i prodotti più innovativi, la porta blindata elettronica, con tastiera digitale numerica o con riconoscimento dell’impronta digitale. Per chi ha esigenze di spazio in garage la porta basculante per box con spalla da soli 5 cm, oppure la porta sezionale, con un ingombro in altezza di soli 10 cm. ad istallazione rapida.