Gli arredi murali, un tocco glamour per la casa

Arredi murali e non solo, come rendere unica la propria abitazione

La prima cosa a cui pensare mentre si decora la casa sono le pareti. Il design della casa dipende in gran parte infatti dal modo in cui vengono decorate le pareti. I mobili, gli accessori, la tappezzeria, le tende, i pavimenti… tutto in casa è scelto per completare le pareti. Dalla decorazione della parete emerge la propria personalità.

Tra le varie decorazioni possibili, l'intaglio a parete sembra di classe ed elegante: una partizione splendidamente scolpita per separare due aree della casa invece di erigere un semplice muro. L'intaglio potrebbe essere fatto magnificamente su legno, ferro battuto o pietre. Questo muro tridimensionale apparirà così meraviglioso che attirerà istantaneamente tutta l'attenzione, nascondendo dietro di esso ciò che si vuole nascondere.

Il modo più semplice per decorare le pareti è colorarlo, ma ci sono molte cose da fare quando si dipingono le pareti, su arredimurali.it tantissime idee in merito. Si può giocare con i colori quando si fa la stanza dei bambini o mostrare il proprio lato estetico quando si seleziona il colore del soggiorno. Tuttavia, è sempre bene prestare attenzione quando si selezionano i mobili e l'arredamento della stanza. I mobili e le vernici dovrebbero completarsi a vicenda e stare bene agli occhi di chi guarda. Per i mobili di colore scuro, scegliere sempre dei colori chiari per le pareti e viceversa. I mobili in colore naturale staranno benissimo in tutti i colori e tonalità.

Dalle pitture alle tende, come usare al top questi elementi d’arredo

“Per quanto riguarda gli arredi murali alla fine si tratta di trovare qualcosa che attiri di più i sensi, ottenere arte che sia allo stesso tempo pratica e perfetta per le esigenze estetiche della casa e la funzionalità di una stanza.”

Ogni casa ha finestre che devono essere coperte, ovviamente viene eseguito dalle tende. La giusta selezione di tende può cambiare l'aspetto completo della stanza. È una scelta personale se si desidera avere tende in tinta unita o stampate.

Ci sono molte opzioni disponibili se si ha intenzione di decorare le pareti con carta da parati, se solo su una parete, dipingere le altre pareti di conseguenza per completarla:

Il colore,

il motivo e

la trama della carta da parati apparirà elegante e alla moda.

Semplici lampade fissate a una parete, lampade a sospensione che pendono dall'alto o alcune lampadine nascoste sulla parete che diffondono la luce; una corretta illuminazione può cambiare l'aspetto della stanza e anche l’umore di chi la vive. Si può creare un ambiente romantico o un fascino mistico nella casa semplicemente giocando con le luci alle pareti.

Utile anche un bel dipinto da appendere alle pareti, senza di essa i muri sembrerebbero monotoni e aridi. I quadri vanno scelti in base al gusto, budget e quelli che si adattano al colore delle pareti. Un bel dipinto sembra più bello se incorniciato. Evitare però di non trasformare la stanza in una galleria d'arte.

L’importanza del colore nell’arredamento di casa

Il colore è magico ma una texture ha il potere di trasformare l'aspetto e la sensazione della stanza. È qualcosa di molto semplice, ma rende la stanza elegante. Selezionare prima un muro e poi usare qualsiasi materiale come legno, piastrelle, mattoni grezzi, pietre per la trama o semplicemente dipingendolo in modo diverso disegnando uccelli, natura, grafica o qualsiasi cosa a scelta e guardare la trasformazione. Insomma, dall'area comune ai corridoi e persino alla propria camera da letto, chi non apprezza un tocco di personalizzazione in ogni stanza che incontra all'interno della casa.