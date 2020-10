L'Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona Zunato: "Al via la Sezione speciale del Fondo di garanzia"

"Al via la Sezione speciale del Fondo di garanzia a favore delle imprese e dei professionisti che abbiano beneficiato delle misure previste dall’Art. 56 del DL Cura Italia: divieto di revoca per le aperture di credito a revoca e i prestiti a fronte di anticipi su crediti, proroga dei prestiti non rateali e sospensione delle rate relative a mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale." A comunicarlo è l'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Comune di Savona, D.ssa Maria Zunato