Il duo Art Music Youkali ai “Pomeriggi della Mozart” di Savona

L'Associazione Mozart Savona riprende l'attività con un concerto straordinario. In scena, venerdì 9 ottobre alle ore 17,30, presso l'Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla di via Guidobono 12 a Savona, ci sarà un duo d'eccezione formato da Sergio Bonetti (flauto) e da Katia Caradonna (pianoforte).

Lo spettacolo è un “Omaggio all'opera” e comprende musiche di Donizetti, Rossini, Bellini, Mascagni, Verdi.

La rassegna si avvale del patrocinio del Comune di Savona, della collaborazione dell'associazione “Allegro con Moto” e della Confraternita dei Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, del sostegno di Coop Liguria, del Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca De' Baldi e di Brignolo Assicurazioni.

L'ingresso al concerto è libero.

Tutte le norme anti-Covid saranno rigorosamente rispettate.

Gli artisti

Sergio Bonetti e Katia Caradonna sono stati ripetutamente premiati in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Si sono perfezionati con illustri Maestri tra cui B. Cavallo, D. Formisano, J.C. Gerard, P. Gallois, M. Mercelli, A.Amenduni e B.Canino, P.N.Masi, B.Petrushansky, F.Scala, A. Weissenberg.

Sergio Bonetti ha collaborato con molte orchestre tra cui l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari e l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, esibendosi anche come solista, in Italia e all’estero (Vivaldi concerti op. 10, Mercadante Concerto in Mi min, Bach Suite in Si min., Mozart Concerto per flauto e arpa). Dal 2001 al 2006 ha suonato come primo flauto nell’Orchestra del Conservatorio di Bari, con direttori d’eccezione tra cui il M° Riccardo Muti. Insegna flauto traverso presso l’ Accademia musicale “Marziali” di Seveso.

Katia Caradonna ha collaborato con il cantante Elio (delle Storie Tese) nella realizzazione di diversi concerti /spettacolo, tra cui Storia di Babar e dei suoi amici e La musica dei numeri, suonando in vari teatri tra cui il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro della Società di Lecco e l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Con Elio ha inciso due CD live comprendenti l’Histoire de Babar di F. Poulenc e musiche di compositori contemporanei. Ha collaborato con l’attrice teatrale Alessandra Faiella.

Sergio e Katia hanno realizzato molti concerti tematici tra cui “Emozioni sacre e profane”, “Un flauto all’opera”, “Da Bach a Piovani”, “Musica in movimento”, “Ai confini del jazz”, “Per amore, solo per amore” con la partecipazione dell’attore Corrado Accordino,“I bemolli sono blu” – intorno a Claude Debussy”.

Con il progetto “Ritratto di donna”, dedicato a compositrici, si sono esibiti al Museo del Novecento a Milano e lo scorso 25 Novembre, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, nella sala Fontana del Museo del 900 in trio col soprano Sabina Macculi. Il loro ultimo progetto, “Ritratti di eroine” li ha visti protagonisti insieme al noto flautista Mario Caroli nella stagione “Palazzina Liberty in musica”.

Insegnano il loro strumento presso la Scuola Media ad indirizzo musicale Sant’Ambrogio di Milano, occupandosi anche di progetti volti alla diffusione dell’attività musicale e corale. Sono ideatori e coordinatori artistici della rassegna musicale “WhatsArt”.