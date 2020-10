Loano, la denuncia dell'Enpa: "Moria di germani reali alla foce del torrente Nimbalto"

Preoccupazione della Protezione Animali per un’improvvisa moria di germani reali verificatasi alla foce del torrente Nimbalto a Loano; sono stati alcuni residenti a segnalare gli animali ai volontari dell’Enpa, che hanno recuperato due soggetti ancora vivi ma molto debilitati, mentre per altri dieci non c’era più nulla da fare; durante il maltempo, oltre a diversi selvatici in difficoltà, hanno recuperato a Leca d’Albenga, spossato in mezzo alla strada ed in pericolo di essere investito, un non comune succiacapre, ora in cura.

"Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa hanno avviato gli accertamenti per individuare le cause dei decessi egli eventuali responsabili; al momento non vi sono ancora spiegazioni e tutte le ipotesi vengono attentamente vagliate, compresi lo scarico di liquami contenenti sostanze pericolose; chi potesse dare informazioni utili è pregato di inviare una mail a savona@enpa.org" spiegano dall'Enpa.

"Enpa Savona (associazione privata di volontariato che non ha mai ricevuto finanziamenti statali), soccorre in provincia centinaia di animali selvatici, con una spesa annuale di migliaia di euro per compenso ai veterinari, medicinali, mangimi e cibi speciali, carburante e manutenzione delle due auto necessarie ai recuperi (il tutto gravato da una micidiale IVA al 22%!); un esborso che solo per meno del 30% viene rimborsato dalla Regione Liguria e che lascia l’Enpa in gravi difficoltà economiche e la costringe a chiedere aiuto agli animalisti; chi vorrà farlo potrà versare un contributo sul conto Carige dell’Enpa (IBAN IT90K0617510610000002425580) o, con Paypal, andando sul sito www.enpa.sv.it, con la causale “fauna selvatica in difficoltà" conclude.