Stella Gameragna, ritorna in Oratorio l’antico crocifisso d’altare

Sono terminati i lavori di restauro all’antico crocifisso d’altare dell’Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco in Stella Gameragna, affidati al Laboratorio di Restauro Opere d’Arte diretto da Claudia Maritano e supervisionati della dott.ssa Chiara Masi, funzionaria di zona della Soprintendenza di Genova.

Il recupero della preziosa opera risalente al primo Settecento è stato caratterizzato da lunghe e complesse operazioni che hanno permesso il riaffiorare, sotto una pesante e coesa ridipintura, dello strato pittorico originale; particolarmente delicati sono stati anche gli interventi di carattere strutturale in quanto il manufatto presentava un pericoloso inizio di distacco di entrambe le braccia.

Anche la croce evidenziava non pochi problemi conservativi, in particolare al basamento ed ai canti; tutti elementi finemente intagliati e dorati.

“L’iniziativa - spiegano i confratelli - è nata proprio nel periodo caratterizzato dal picco massimo della pandemia da Covid-19 ed il crocifisso, infatti, lasciava l’Oratorio alla volta del laboratorio di restauro il giorno 20 marzo scorso, portando con sé le intenzioni di preghiera. L’opera è appena rientrata nella sua Gameragna che, effettivamente, non è stata colpita in modo significativo dal virus e domenica 11 ottobre alle ore 18 il parroco, don Mario Florentino celebrerà in Oratorio, come ogni seconda domenica del mese, la Santa Messa dedicata alla Confraternita e questa rappresenterà l’occasione propizia per esprimere un profondo segno di ringraziamento al Signore”.