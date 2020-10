Dissesto idrogeologico a Savona, Zunato: "Manutenere e presidiare il territorio all'interno di un'economia sostenibile"

"Presidiare il territorio, manutenerlo, evitarne lo spopolamento: son tutte azioni a difesa del nostro patrimonio ambientale. Azioni che contrastano il dissesto idrogeologico, ma che possono fattivamente essere messe in campo soltanto con un "sistema territorio" che vada oltre gli stretti confini rurali e rilanci un'economia di macroarea sostenibile" Questo il commento dell'Assessore allo sviluppo economico di Savona, Maria Zunato, a margine della presentazione del Progetto Social Roots to Work di agricoltura sociale, e nel solco di quanto dichiarato dagli On. Rixi e Di Muro.