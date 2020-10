La UIL al presidente Toti: "Attivare un presidio sanitario anti Covid presso ogni istituto scolastico della Liguria"

Uil Liguria, Uil Scuola Liguria e Uil Fpl Genova e Liguria in considerazione del costante e sensibile incremento del virus COVID-19 in Liguria, come nel resto del Paese, ritengono che le scuole siano da considerare luoghi estremamente a rischio per la possibile diffusione del contagio. Per questa ragione le istituzioni, in particolare la Regione Liguria, hanno il dovere di riservare ogni azione in grado di preservare la salute di studenti, docenti, lavoratori e delle loro famiglie, ciò per poter garantire il regolare svolgimento dell‘anno scolastico.

E' necessario, infatti, attivare con estrema urgenza un presidio sanitario anti COVID- 19 dotato di idoneo personale, presso ogni istituto scolastico regionale ligure.