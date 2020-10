Alberghiero di Alassio, il dirigente Salza: "Situazione sotto controllo, osserviamo le regole e tutto andrà bene"

In fotogallery: il dirigente Massimo Salza con Maurilio Giordana e Mario Marziano di Radio Onda Ligure e Alberto Sgarlato di Savonanews (si ringrazia il Prof Paolo Tavaroli per la gentile concessione degli scatti)

Dopo i primi attimi di legittima e naturale preoccupazione, legati alla positività al test-Covid di un ragazzo di 15 anni, è tornata alla normalità la situazione all’Istituto Alberghiero di Alassio. Lo racconta, ospite di Maurilio Giordana ai microfoni di Radio Onda Ligure 101, il professor Massimo Salza, dirigente scolastico della scuola superiore alassina.

Spiega il professore: “La segnalazione è avvenuta da parte del dipartimento di prevenzione. La classe, una prima, è stata posta in isolamento preventivo e stiamo costantemente informando genitori e ragazzi sulla situazione”. Per quanto riguarda la ripartenza, Salza rassicura: “Abbiamo lavorato tutta l’estate per un rientro in totale sicurezza, riorganizzando le classi con numeri più bassi, risistemando gli spazi comuni, definendo in modo chiaro la segnaletica orizzontale e verticale per gli spostamenti e i distanziamenti all’interno della scuola. Dal 1° settembre siamo pienamente operativi con i corsi di recupero”.

“Stiamo ricevendo telefonate da mamme preoccupate: nel momento in cui il dipartimento di prevenzione riceve una segnalazione dal medico di base, dal pediatra di libera scelta o dal pronto soccorso manda una segnalazione formale, con essa richiede gli elenchi della classe e del plesso, noi forniamo la massima collaborazione e le informazioni al dipartimento. Solo il dipartimento decide le procedure da mettere in atto, compreso un eventuale isolamento fiduciario e noi siamo tenuti ad attenerci strettamente alle direttive”.

Il professor Massimo Salza è dirigente scolastico di tre plessi, uno ad Alassio (Istituto Alberghiero) e due ad Albenga (Istituto Agrario e ITIS). Nell’intervista fornisce un po’ di numeri: “Abbiamo 850 studenti complessivi, circa 550 all’Alberghiero (enogastronomia e servizi commerciali-turistici), 180 all’Agrario tra Professionale e Tecnico e 120 studenti all’Istituto Tecnico Industriale tra elettronica e informatica”. Da parte del dirigente scolastico un plauso a tutti gli iscritti per l’osservanza delle regole, soprattutto tra le prime e le seconde, mentre talvolta i ragazzi delle ultime classi mostrano la naturale “spavalderia” data dalla maggiore età, pur comunque in un comportamento rispettoso e disciplinato. Alla domanda scherzosa di Maurilio Giordana, se qualche studente simuli il classico “colpo di tosse da Covid” per evitare un’interrogazione “spinosa” o un compito in classe, Salza risponde con altrettanta ironia: “Sicuramente le procedure di contenimento del virus fanno più paura di una interrogazione”.

Tre scuole non solo pienamente operative, ma fortemente calate sul territorio: per quanto riguarda l’Alberghiero sono già ripartiti i servizi di catering e di buffet per i grandi eventi, tra cui,

l’anno scorso, la festa per i 150 anni del Seminario di Albenga (che ha coinvolto gli studenti di sala, cucina e accoglienza), con un grazie della dirigenza scolastica a Don Enrico per la collaborazione e l’ospitalità; altro evento importante, dalla forte connotazione turistica, la manifestazione alassina “Un mare di champagne”. Preziosa, infine, la “missione” dei ragazzi a supporto del voto per le elezioni regionali nelle sedi elettorali del Comune di Alassio. Intanto sono partiti anche gli stage di alternanza scuola/lavoro. Su Albenga, invece, la forte realtà dell’agrario ha lavorato per tutta l’estate sull’azienda agraria di istituto, incentrata su prodotti d’eccellenza del territorio. Con il Comune di Albenga si è lavorato al verde pubblico e il dirigente Salza ringrazia per la collaborazione il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore alle politiche sociali Simona Vespo; anche l’ITIS lavora a stretto contatto con le aziende del territorio e con il comando dei Carabinieri Elicotteristi di Villanova d’Albenga. Non si escludono a breve anche collaborazioni con l’Università e con l’ITI di Genova.

Il dirigente scolastico Massimo Salza conclude con un appello, un invito a mantenere la calma e a rispettare le regole, con realismo, lucidità e senso di responsabilità, sapendo che sarà un anno impegnativo ma che, con le giuste precauzioni, tutto andrà bene.