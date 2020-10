Emergenza Coronavirus: ufficialmente cancellata l'edizione 2020 del Mercatino di Natale di Loano

Lo stato di emergenza nazionale imposto dal Covid-19 porta anche alla cancellazione del Mercatino di Natale nei giardini Josemaria Escrivà di Loano. Un appuntamento fisso diventato negli anni una tradizione amata da turisti e residenti, un momento di gioia e di relax in uno scenario da fiaba ma che, purtroppo, quest’anno non potrà svolgersi.

Spiegano coralmente gli organizzatori: “Ieri, 7 ottobre, dopo avere valutato attentamente ogni aspetto, con grande dispiacere abbiamo annullato ufficialmente l’edizione 2020”.

Proseguono nella spiegazione: “Abbiamo deciso di non realizzare il Mercatino principalmente per una questione di sicurezza. Abbiamo un forte rispetto dei nostri gentili utenti e abbiamo a cuore la loro salute e la loro serenità, non vogliamo creare situazioni che possano minare questi aspetti.

Inoltre, da un punto di vista organizzativo, con le restrizioni attuali l’edizione 2020 non sarebbe stata all’altezza degli appuntamenti svoltisi negli anni passati. Si sarebbero dovute imporre delle modifiche e piuttosto che offrire un evento pubblico piccolo e modesto abbiamo deciso di cancellare tutta l’edizione, lasciando nei nostri affezionati frequentatori il positivo ricordo dei fasti degli anni passati, naturalmente con la speranza che questo periodo critico giunga al termine, con l’impegno e il senso di responsabilità di tutti, e di poter quindi tornare più belli e più grandi che mai nelle festività natalizie dei prossimi anni”.

Concludono gli organizzatori: “Il bello del Mercatino sta proprio nel festoso clima di convivialità e di aggregazione sociale che si viene a creare, ma questo va contro le regole vigenti sul distanziamento interpersonale e il contenimento dei contagi. Per questo salutiamo con affetto tutti i nostri affezionati frequentatori, con l’augurio di ritrovarci tutti insieme dal 2021”.