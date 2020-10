Le spiagge di Finale e Varigotti invase dal legname. Allo studio diverse ipotesi per ripulire il litorale

Come sempre accade dopo una mareggiata dalle importanti dimensioni come quella verificatasi nel fine settimana dello scorso 2, 3 e 4 ottobre, le spiagge cambiano la loro conformazione per le quantità di sabbia che si spostano coi diversi moti ondosi.

Purtroppo però spesso il mare non lascia dietro di sé soltanto materiale sabbioso, e bene lo sanno gli abitanti di Finale e Varigotti, sui quali arenili nei giorni scorsi si sono depositate tonnellate di legname proveniente dalla piena dei fiumi del ponente, in particolare del Roya e dell'Argentina spinte a levante dalla corrente e depositatesi per la maggior parte proprio nel finalese.

Un paesaggio senza dubbio pittoresco, per fortuna ben lontano dalla devastazione che il mare ha lasciato dietro di sé nemmeno un anno fa, quando in particolare il borgo saraceno era stato duramente colpito dalla violenza della natura. Scampato il pericolo ora resta da rimuovere tutto il materiale.

Nei giorni scorsi l'amministrazione ha effettuato due diversi sopralluoghi, sia coi referenti dei balneari sia con una ditta specializzata nello smaltimento di questi che vengono considerati rifiuti. "L'intenzione è agire di concerto coi privati per cominciare a ripulire la legna da materiali plastici e altro e preparare le cataste - spiega il vicesindaco e assessore al Demanio, Andrea Guzzi -. Ora attendiamo che la Regione accordi lo stato di emergenza perchè in quel caso potremmo con ordinanza permettere di bruciare il materiale".

Un'ipotesi che porta con sé alcune valutazioni, ad esempio relative al successivo smaltimento del materiale residuale, anche se a preoccupare maggiormente sarebbe la soluzione dello smaltimento tramite un'azienda: "Nel primo caso bisogna fare delle considerazioni sul materiale residuale e sull'impatto ambientale dei diversi falò. Parlando invece della seconda ipotesi rischiamo di trovarci ad affrontare costi ingenti, vista la quantità di materiale in questione" prosegue Guzzi.

A muoversi intanto sabato mattina saranno i volontari coordinati dal centro educazione ambientale "Finale Natura", WWF e "Sfuso" che dalle 10 si ritroveranno al molo di Finalpia armati di sacchi e guanti per dare il proprio contributo a differenziare tutto ciò che non è legno, supportati dall'amministrazione comunale.

Nelle prossime ore è intanto in arrivo un'ordinanza sindacale che permetterà ai cittadini di raccogliere la legna rimuovendola dal litorale senza incorrere in eventuali sanzioni.