Alassio è in lutto per la scomparsa don Giorgio Colajacomo, direttore dell'Istituto Don Bosco

Non ce l'ha fatta don Giorgio Colajacomo, direttore dell'Istituto Don Bosco di Alassio. E' mancato questa mattina all'età di 80 anni a causa del Covid-19 presso l'ospedale San Paolo di Savona.

Originario di Genova, don Giorgio Colajacomo era tornato da poco alla guida dell'istituto alassino. In passato aveva diretto anche i Salesiani di Perugia.

Dopo la positività di don Giorgio, studenti, insegnanti, dirigenti e collaboratori erano stati sottoposti al tampone, risultando tutti negativi.

Questa la nota diramata lo scorso 29 settembre dall'Istituto Don Bosco: "L’esatta osservanza della normativa e dei protocolli Covid, di cui l’Istituto si è dotato e che ha messo in atto, ha permesso di salvaguardare la salute degli studenti, dei dipendenti e di tutte le famiglie afferenti alla nostra istituzione scolastica".

Seguendo le direttive Asl, le attività didattiche non si sono mai interrotte. L'Istituto infatti ha attivato da subito la didattica a distanza. Per poi ripartire con le lezioni in presenza lo scorso 5 ottobre.

Il funerale di don Giorgio sarà celebrato nella Chiesa dell’Istituto “Madonna degli Angeli” di Alassio sabato 10 ottobre alle ore 15.