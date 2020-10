Albenga piange la scomparsa di Rossano Rossi, storico parrucchiere

Se n'è andato in punta di piedi, prigioniero del suo cuore malato, Cuore che non mancava di offrire ai suoi amici e clienti, oltre che alla amata famiglia. Rossano Rossi, classe 1948, era emigrato ad Albenga a 18 anni nel 1966 dal suo paese natio Serralunga di Crea, provincia di Alessandria.

Immediatamente aprì il salone da parrucchiere per signora in via Tiziano dove esercitò per 50 anni sino al 2016. Da lui si "sono fatte belle" molte signore albenganesi e altre numerose provenienti dal comprensorio.

Era noto, oltre che per la sua bravura nel fare il proprio mestiere, per la sua bontà, disponibilità e generosità. Lascia in un profondo dolore la moglie Giuseppina, la figlia Chiara (sposata con Gabriele), la nipotina Carlotta e tanti parenti che gli sono stati sempre vicini.

I funerali oggi 8 ottobre 2020 alle 15,30 nella cattedrale di San Michele.